شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتد بقوة من أدنى مستوى فى 3 أشهر قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التوقعات القاتمة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،والتي أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي عقب اجتماع السياسة النقدية ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي سوق العمل بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 96.49 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.09 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 95.95 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.35% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.72 نقطة ،مقلصا خسائره إلى النصف عقب صدور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق ما بين الصفر و 0.25% ، طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق المالية ،وجدد تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال المركزي الأمريكي إن أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم فى المدى القصير، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية فى المدى المتوسط.

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وفى أول توقعات اقتصادية للاحتياطي الاتحادي هذا العام ، توقع المركزي الأمريكي ركود الاقتصاد الأكبر فى العالم بنسبة 6.5% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة ركود منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ،وأكد على بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير لنهاية 2022 على الأقل.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا ،وأضاف نحن لا نفكر حتى فى دراسة متى يتم رفع أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم مدي تحسن سوق العمل الأمريكي ، بعد تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، المزيد من البيانات السلبية يقوض شهية المخاطرة ،الأمر الذي من المتوقع أن يوسع من المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.550 مليون فى الأسبوع المنتهي 6 حزيران/يونيو من 1.877 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 42 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي .