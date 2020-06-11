شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،والتي أصدرها البنك الفيدرالي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.5% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ 3 حزيران/يونيو عند 358.93 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب امتناع المستثمرين عن المخاطرة ، قبل انتهاء اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 4% ، بسبب التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،ومخاوف حول تقديرات الخسائر الفادحة لشركات القطاع خلال الربع الثاني من هذا العام.

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أبقي البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25% ،وأشار إلى أنه لا يتوقع رفعها قبل نهاية عام 2022.

وتوقع المركزي الأمريكي انكماش أكبر اقتصاد فى العالم بمعدل 6.5% فى 2020 ، بأسوأ وتيرة ركود منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،ورجح العودة إلى مسار الانتعاش الاقتصادي خلال 2021 وتسجيل نمو بمعدل 5%.

وقال رئيس البنك الفيدرالي "جيروم باول" إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا ،وأضاف نحن لا نفكر حتى فى دراسة متى يتم رفع أسعار الفائدة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 2.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،عقب نتائج اجتماع البنك الفيدرالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 2.6% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 2.6% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 2.4 %.