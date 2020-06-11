شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل ينخفض في آخر جلساته - تحليل – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.52% بما يعادل -3.98 نقطة ليستقر على سعر 154.12 دولار/ وذلك في محاولة من السهم للبحث عن قاع صاعد ليتخذ منه قاعدة يكتسب من خلالها بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد بالمدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 149.66، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 165.24 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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