هوم ديبوت يجني أرباحه – تحليل – 11-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، واكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 247.09، ليستهدف مستوى المقاومة 275.72.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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