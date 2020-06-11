شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 221.80، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.10% بما يعادل -4.58 نقطة ليستقر على سعر 213.52 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وأيضاً لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 221.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري والقياسي 249.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه