شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.72% بما يعادل -1.11 نقطة ليستقر على سعر 28.75 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 33.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه