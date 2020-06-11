شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -5.11% بما يعادل -0.41 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 7.61 دولار، ويأتي انخفاض السهم كمحاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 7.73، ليستهدف مستوى المقاومة 9.17.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه