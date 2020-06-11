"توتال" الفرنسية تعتزم الانتقال إلى مقر جديد بالقرب من باريس في 2025

تعتزم شركة النفط الفرنسية "توتال" الانتقال إلى مقر جديد في مقاطعة "لاديفونس" القريبة من باريس في خلال خمس سنوات، ما يعني توحيد الفرق المنتشرة عبر مبان عدة.
وقالت الشركات اليوم الخميس في بيان مشترك إنه بمجرد الانتهاء من تشييد المقر الجديد، سوف تستأجره توتال من شركة التأمين الفرنسية "جروباما" لفترة 12 عاما قابلة للتجديد.
وسوف يسمح الإعلان الجديد لشركة توتال ببيع مكتبها الرئيسي الحالي الواقع أيضا في "لا ديفونس"، في مرحلة ما.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان الشهر الماضي إن الشركة سوف تسعى لبيع بعض من البنى التحتية والعقارات التابعة لها في الشهور المقبلة لمواجهة الديون حيث أن انهيار أسعار النفط والغاز يجعل مسألة بيع أصول غير مواتية ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
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