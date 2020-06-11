صعود جنوني لأسعار الذهب في مصر.. والمعدن الأصفر يسجل أعلى سعر في التاريخ

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، الخميس 11 يونيو، بمقدار 11 جنيها دفعة واحدة، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا 780 جنيها، لأول مرة في التاريخ.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد سجلت مستويات تاريخية، مؤخرا، حيث وصل عيار 21 لـ 775 جنيها.

وعالميًا، انخفض سعر الذهب، الخميس، في الوقت الذي باع فيها المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1728.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو الجاري عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..

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وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 668 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 780 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 891 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6240 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.