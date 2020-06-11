لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن 4 مناطق في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 4 مناطق، لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الجمعة، وحتى الثامنة مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع كوبري للمشاة بجوار مستشفى كوبري القبة العسكري الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠ مم، مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق، (الكلية الفنية العسكرية - المعهد الفني للقوات المسلحة - دار الضيافة - مستشفى عين شمس التخصصي) وضعفها عن مستشفى كوبري القبة العسكري.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.