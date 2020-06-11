شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلتقط الأنفاس بعد مكاسب قوية مدفوعة بتوقعات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح ، بعد مكاسب قوية مدفوعة بتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الاقتصادية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,726.79$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,737.78$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,740.08$ الأعلى منذ 2 حزيران/يونيو الجاري.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 7 أيار/مايو الماضي ،بسبب تسارع شراء المعدن كملاذ آمن ، عقب صدور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ،وتماشيا مع معظم التوقعات بالسوق ، أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق ما بين الصفر و 0.25% ، وجدد تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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وقال المركزي الأمريكي إن أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم فى المدى القصير، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية فى المدى المتوسط.

وفى أول توقعات اقتصادية للاحتياطي الاتحادي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ، توقع البنك المركزي ركود الاقتصاد الأكبر فى العالم بنسبة 6.5% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة ركود منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ،وأكد على بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير لنهاية 2022 على الأقل.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا ،وأضاف نحن لا نفكر حتى فى دراسة متى يتم رفع أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.49 طن متري ، فى أول زيادة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,129.50 طن متري.