أسعار النفط تتراجع بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية لمستوي قياسي جديد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف ضعف مستويات الطلب والاستهلاك فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع مخزونات الخام التجارية لمستوي قياسي جديد ، بالإضافة إلى التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.
تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.9% إلى مستوي 37.90$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.02$، وسجل أعلى مستوي عند 39.03$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 40.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.78$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.98$.
عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.7% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 حزيران/يونيو، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.8 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 538.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ البدء فى تجميع تلك البيانات فى آب/أغسطس 1982 ، مرتفعا بأكثر من 14% فوق متوسط خمس سنوات ،فى علامة سلبية لمستويات الطلب والاستهلاك فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، فى عاشر انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.1 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
انخفض إنتاج الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، بما يعادل نحو 15% من إجمالي الإنتاج ،بسبب إغلاق واسع فى منصات استخراج النفط الصخري ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، عقب اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.
قال البنك الدولي إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% في 2020 ، بسبب جائحة فيروس كورونا ،وهو ما يمثل أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء إن ينكمش أكبر اقتصاد فى العالم بنسبة 6.5% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة ركود منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
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