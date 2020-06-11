استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الدولية اليوم الخميس بعد توقف دام أكثر من شهرين في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.
وقال متحدث باسم الشركة اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أولى الرحلات الدولية للشركة انطلقت صباح اليوم من اسطنبول إلى لندن وإلى مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.
وأضاف أن جدول طيران شركة "أناضول جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية شمل رحلات من أنقرة واسطنبول إلى برلين وفرانكفورت.
يذكر أن تركيا أوقف رسميا الحركة الجوية إلى ألمانيا في يوم 21 آذار/مارس الماضي. ولكن كان هناك رحلات تجارية خاصة على المدى القصير في تلك الفترة البينية، للألمان الذين كانوا عالقين في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى #ألمانيا بعد توقف دام أكثر من شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.