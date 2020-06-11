شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قطر ترفع أسعار بيع الخامين البحري والبرى لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر اليوم الخميس، إن قطر للبترول حددت أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو لخام قطر البحري عند 75 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 5.35 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

كما تحدد سعر البيع الرسمي لخام قطر البري لشهر يوليو عند 75 سنتا للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 5.90 دولار للبرميل عن الشهر السابق.