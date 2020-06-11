شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلي عن ذروة 3 أشهر بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ،بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،والتي أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.1325$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1371 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1395$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1422$ ،وقلصت العملة الأوروبية الموحدة صعودا بلغ 0.7% عقب الإعلان عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.72 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بفضل نشاط عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل، وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، عقب التوقعات القاتمة لأكبر اقتصاد فى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء تعهد بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد الأمريكي إذ يتوقع البنك المركزي انكماشا فى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.5% بسبب الأزمة الصحية الحالية.

وأوضحت أول توقعات اقتصادية للبنك المركزي الأمريكي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى بقاء أسعار الفائدة بالقرب مستويات الصفر بالمئة حتى نهاية 2022 على الأقل.