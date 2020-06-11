شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية ليضغط على الدعم المحوري 0.6910، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.7200 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن كسر 0.6910 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو 0.6795 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.7020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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