شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالانخفاض التدريجي ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 39.65، مع الإشارة إلى ضرورة الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر هذا المستوى سيدفع السعر لإجراء تصحيح هابط تبدأ أهدافه عند 37.86، بينما الصمود أمام الانخفاض الحالي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.