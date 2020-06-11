شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالانخفاض التدريجي ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 39.65، مع الإشارة إلى ضرورة الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر هذا المستوى سيدفع السعر لإجراء تصحيح هابط تبدأ أهدافه عند 37.86، بينما الصمود أمام الانخفاض الحالي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت