شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية هادئة هذا الصباح ليزحف دون مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 36.10 بشكل رئيسي.

نذكر بأهمية مراقبة السعر عند المستوى المذكور، نظراً لاحتمالية الكسر وامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، وفي نفس الوقت، نشير إلى أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق 40.41 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط