شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق منذ الصباح، مستقراً قرب 18.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.10، بانتظار اختراق 18.20 لتسهيل مهمة التوجه نحو 18.93 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد