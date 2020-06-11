شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات لاختراق مستوى المقاومة اللحظي، ويحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة إيجابية تالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1691.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد