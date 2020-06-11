شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية إضافية ليتحرك دون 1.2700، ليضيف أفضلية لاستمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة لتأكيد الوجهة التالية من خلال مراقبة الإغلاق اليومي بالنسبة لمستوى 1.2777، حيث يواجه السعر تعارضاً بين الإشارات الفنية، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن. وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2610 والمقاومة 1.2820 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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