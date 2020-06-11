شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لدعم القناة الصاعدة وارتد صعوداً بشكل ملحوظ من هناك، ليقترب من مستوى 1.1418، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.1500.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1295 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد