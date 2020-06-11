شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "عناية" المتراكمة تتراجع إلى 7.8% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 7.8% من رأس مالها، لتُصبح قيمة خسائرها المتراكمة 11.7 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن انخفاض الخسائر المتراكمة يعود إلى انخفاض رأس مال الشركة والذي تم عن طريق إلغاء 15 مليون سهم خلال شهر أبريل 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 17.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى التحسن في صافي خسائر الاكتتاب بمقدار 5.553 مليون ريال، وعكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 4.438 مليون ريال.
وارتفع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 66.3% إلى 42.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 25.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وعلى نحو آخر، حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 61 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 25.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خسائر "عناية" المتراكمة تتراجع إلى 7.8% بالربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.