شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ملاذ للتأمين تترجع 39% بالربع الأول لانخفاض أقساط التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة ملاذ للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 33%، بسبب الانخفاض في أقساط تأمين المركبات بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام السابق

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وحققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 213.3 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 334.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك ارتفع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 18.5% إلى 149.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 126.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح (قبل الزكاة) بلغ 18.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 15.6 مليون ريال في العام 2018.