شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح فخارية 238% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الشركة للسعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 238.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 6.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف التشغيلية.

وارتفعت المبيعات 40.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 30.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والانخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.