شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح طيبة للاستثمار ترتفع 62% بالربع الأول لانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة طيبة للاستثمار القابضة، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 61.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 50.6 مليون ريال مقابل بأرباح بلغت 31.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 38.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 38.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض حصة الشركة فى خسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وتحقيق ربح نتيجة بيع كامل حصة الشركة في احدى الشركات التابعة المصنفة كأصول متاحة للبيع فى العام السابق 2019.

وعلى النحو الآخر، تراجعت المبيعات إلى 85 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 94.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 64.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال العام 2019 بالمقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى أن العام السابق تضمن شطب مصروفات رأسمالية وتسجيل خسائر الإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وتكوين مخصص التزامات محتملة بمبلغ 67.82 مليون ريال لضمان تسهيلات شركة زميلة.