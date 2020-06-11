شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح وفرة ترتفع 149% بالربع الأول لانخفاض تكلفة المبيعات وتحسّن الكفاءة التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة وفرة للصناعة والتنمية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 148.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 529.3 ألف ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 1.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 820.3 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض تكلفة المبيعات وتحسّن الكفاءة التشغيلية وتحسّن أسعار البيع لبعض المنتجات وزيادة المبيعات في منتجات اللحوم وحبوب الإفطار والمكسرات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخري رغم انخفاض المبيعات بنسبة 15.90% وتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 262.255 ألف ريال.

وعلى النحو الآخر، تراجعت المبيعات إلى 22.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 26.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 26.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 3.35% وارتفاع بند الإيرادات الأخرى علماً بأن خسائر العام 2019 تضمنت مخصص تدني في قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة بمبلغ 4.5 مليون ريال ومخصص تدني في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 1 مليون ريال إضافة لمخصص ضمان قرض ممنوح لشركة شقيقة بمبلغ 8.1 مليون ريال.