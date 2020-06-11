شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جرير ترتفع 8% بالربع الأول وإدارتها تُوصي بتوزيع 1.7 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 7.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 251.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 233.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 272.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 253.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الالكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئياً زيادة عدد المعارض من 56 إلى 60 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

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وارتفعت المبيعات إلى 2.3 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2020 بقيمة 204 مليون ريال، بما نسبته 17% من القيمة الإسمية للسهم، وبما يُعادل 1.7 ريال للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.