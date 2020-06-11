سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 13 سنتا ليبلغ 35.46 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتا ليبلغ 35.46 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 35.33 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية جرت تسوية خام برنت بارتفاع 55 سنتا إلى 41.73 دولار للبرميل في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا إلى 39.60 دولار للبرميل.