شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعزل نفسه في المنزل بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق العزل المنزلى على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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