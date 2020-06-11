شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء صب أسقف الدور الرابع علوى بعمارات «JANNA » للإسكان الفاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الرابع علوي بعدد من عمارات مشروع "JANNA" للاسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ ٣٤ عمارة ( ارضي + ٧ ادوار متكررة) باجمالي ١٠٨٨ وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض اسقف الدور الثالث علوي بالإضافة إلي أعمدة الدور الرابع علوي بإجمالي حوالي ٦٠ سقفا، وذلك إستكمالاً لمسيرة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة.



بدء صب أسقف الدور الرابع علوى بعمارات «JANNA »

وقال المهندس محمد الدكروري، رئيس جهاز مديننتي ملوي والفشن الجديدتين: إن معدل الإنجاز بالمشروع بلغ حوالى ٣٠٪ باستثمارات نحو ١٣٠ مليون جنيه في مجالى الإسكان والطرق.

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وذكر رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة، بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة البدء في أعمال المباني والتشطيبات حتي يتم الانتهاء من الأعمال بالمشروعات طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، بجانب إلزام الشركات باتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية جميع العاملين بالمواقع المختلفة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، قد أكد أنه جارٍ تنفيذ ١٠٨٨ وحدة سكنية ٣٤ عمارة (أرضى + ٧ أدوار متكرر) بالمشروع بمدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الثانى علوى بجانب أعمدة الدور الثالث علوى بعدد من العمارات بالمشروع.

وذكر رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة، بضرورة تكثيف العمالة بالمواقع، وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال بالمشروعات طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، بجانب إلزام الشركات باتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية جميع العاملين بالمواقع المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس محمد أحمد الدكروري، إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية جميع العاملين بالمواقع المختلفة.