اليورو مقابل الين يكرر الضغط على الدعم- تحليل - 11-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج لتشكيل ارتداد سلبي بتداولات يوم أمس مسجلا بذلك مستوى 121.26 ومن ثم ليرتد فوق الدعم المحوري المستقر عند 121.50, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذا الدعم لنتوقع بتقديم السعر لثبات سلبي دونه, البدء بتشكيل تداولات سلبية قوية قد تدفع به للوصول نحو 120.60 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 119.35 خلال الفترة القادمة.
استعادة الميل الصاعد يتطلب من السعر القفز فوق المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 122.40 ليفتح ذلك الباب أمامه لتشكيل تداولات صاعدة قوية ليحاول الوصول نحو الحاجز المستقر عند 124.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.30 و 120.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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