الباوند مقابل الين يعود للمسار الهابط-تحليل - 11-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية لنلاحظ هبوطه بذلك دون الدعم المستقر عند 136.60 مؤجلا بذلك الهجوم الصاعد بتكبده لعدة خسائر بملامسته لمستوى 135.45.
نتوقع بتشكيل مستوى 136.60 لحاجز إضافي وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي نظرا لوصوله نحو مستوى تشبع البيع, بدء تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 134.90 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 133.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 134.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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