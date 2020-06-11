شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 11-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 870.00 وليجبره ذلك على الاستمرار بتقديم تداولات جانبية بتذبذبه قرب 830.00, نتوقع انحصار التداولات حاليا ما بين الحاجز الحالي ومستوى الدعم الرئيسي المستقر عند 770.00 لحين تجميعه لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع وتسجيل الأهداف المستقرة عند 915.00 و 980.00 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 915.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق