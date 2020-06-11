شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يسجل أهداف جديدة– تحليل -11-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن سعر النحاس بتداولات يوم أمس بتجاوز الحاجز المستقر عند 2.6200 ليسجل بذلك أهداف تصحيحية جديدة بوصوله نحو 2.6900, الارتداد الحالي دون المتوسط المتحرك 55 يعزز محاولة التقاط أنفاسه وليبحث بذلك عن عزم إيجابي جديد ليزيد من فرص وصوله نحو مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 2.8080.
كذلك تشكيل مستوى 2.5500 لدعم إضافي يدعم الترجيح التصحيحي الصاعد وليدعونا لانتظار وصول السعر للهدف المقترح سابقا ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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