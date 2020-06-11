شكرا لقرائتكم خبر عن سن حزمة تشريعات بالكويت لمعالجة تداعيات "كورونا" الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، على ضرورة سن حزمة من التشريعات لمعالجة التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إقرار قانون التسوية الوقائية إضافة إلى تضافر جهود الجميع من أجل النجاح في اجتياز الجائحة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر بمجلس الأمة الكويتي، أن قانون التسوية الوقائية من شأنه حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وأشار الوزير إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة كورونا.

وذكر أنه التقى بممثلي 83 اتحاداً وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل، مشيراً إلى جمعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.

وكشف استطلاع سابق أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى "تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.