295 كشفا بتروليا.. مؤشرات الاكتشافات البترولية والإنتاج خلال 6 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة من يوليه2014 وحتي يونيه 2020 تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة وفيما يلي أهم مؤشرات الاكتشافات والانتاج البترولي والتي كانت كالتالي.. 1-تحقيق 295 اكتشافاً بترولياً جديداً . Advertisements 2- تتضمن الاكتشافات البترولية 197 زيت خام و 98 غاز. 3-مناطق الاكتشافات " الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس" . 4-اضافة احتياطيـات بتروليـة حوالي 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي. 5-إجمالي الإنتاج للثروة البترولية 440 مليون طن بواقع 189.6مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعي ، و 7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

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