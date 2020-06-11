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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 42.4% زيادة فى عدد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2019، ارتفاع إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام ليصل إلى 1388 أجنبي عام 2019، مقابل 975 أجنبي عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4%، وذلك نتيجة لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.
وينشر ”الخليج 365”، بالإنفوجراف توزيع الأجانب طبقا لأهم جهات العمل خلال عام 2019، حيث يمثل العاملين الأجانب بالقطاع العام/ الأعمال العام العدد الأكبر، موزعين بين عدة جهات على النحو التالي:
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ويعمل بها 536 أجنبي بنسبة 38.6%
الهيئة المصرية العامة للبترول ويعمل بها 276 أجنبي بنسبة 19.7%
جامعة عين شمس ويعمل بها 86 أجنبي بنسبة 6.2%
اتحاد الإذاعة والتليفزيون 81 أجنبي بنسبة 5.8%
وزارة الثقافة 51 أجنبي بنسبة 3.7%
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