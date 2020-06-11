شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف الممتد – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9456 وكسره ليستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 0.9350 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9456 والثبات فوقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 0.9541 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9360 والمقاومة 0.9500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط