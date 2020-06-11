شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بسلبية – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل هابط ليقترب من دعم القناة اللحظية الصاعدة الذي يتواجد الآن عند 0.6910، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لاختبار الدعم الرئيسي عند 0.6795 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بشرط الثبات فوق 0.6910، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 0.7200 كمحطة رئيسية تالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.7020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد