شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل هابط ليستأنف الموجة اللحظية الهابطة، في طريقه لزيارة دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يتواجد عند 39.65 الآن، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن كسره سيدفع السعر لإجراء تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي بدأت من مناطق 20.00 إلى 43.38، خصوصاً وأن هناك ملامح نموذج قمة مزدوجة قيد التشكّل الآن.
من جهة أخرى، نشير إلى أن تماسك مستوى 39.65 أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 42.00 وتمتد إلى 44.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 11-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.