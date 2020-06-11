النفط يسجّل قمة منخفضة – تحليل - 11-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف ارتفاع سعر النفط عند مستوى 39.88، ليسجّل قمة منخفضة عن القمة المسجّلة بداية الأسبوع عند 40.41، مما يشير إلى أن السعر سيواجه ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 36.10 مبدئياً.
يجب الانتباه إلى أن التركيبة المذكورة أعلاه تشير إلى احتمالية امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير لتجاوز المستوى المستهدف والتوجه نحو 33.40 كمحطة رئيسية تالية، لذلك من الضروري مراقبة تصرف السعر عند وصول 36.10.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 40.41 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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