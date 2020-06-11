شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس وحاول تخطي حاجز 18.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 18.93.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 17.10 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد