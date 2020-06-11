شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ويحاول تخطي خط المقاومة اللحظي الذي يظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1765.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، مدعوماً بالتحرك فوق المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1691.90 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد