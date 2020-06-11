شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرتكز على دعم قوي – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لكسر مستوى 1.3362 يوم أمس لكنه لم يستقر طويلاً دونه، ليرتكز على دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة ويرتد صعوداً في إشارة لبدء موجة صاعدة على المدى اللحظي، مستهدفاً زيارة مستوى 1.3612 مبدئياً.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 1.3362 1.3315 والثبات دونها.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3360 والمقاومة 1.3540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد