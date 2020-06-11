شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً واضحاً لمستوى 107.68 واستقر دونه، ليفعّل السيناريو السلبي على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 106.44 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 105.20، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق 107.68 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.10 والمقاومة 107.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط