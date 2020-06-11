شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً واضحاً لمستوى 107.68 واستقر دونه، ليفعّل السيناريو السلبي على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 106.44 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 105.20، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق 107.68 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.10 والمقاومة 107.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 11-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.