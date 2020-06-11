شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه مقاومة قوية – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوبة في تخطي مستوى 1.2777، ليظهر ميلاً هابطاً ويتحرك دون دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق بعض الانخفاض المحتمل خلال الجلسات القادمة.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية قد تساهم بدفع السعر لتحقيق الاختراق المطلوب والاندفاع لتحقيق مزيد من المكاسب، وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

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نشير إلى أن اختراق 1.2777 سيقود السعر للتوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 1.2925، بينما الفشل بالاختراق سيضغط على السعر لزيارة مستوى 1.2515 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2610 والمقاومة 1.2820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي