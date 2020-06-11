شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يلامس الهدف – تحليل - 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف اندفاع زوج اليورو مقابل الدولار الصاعد عند مستوى 1.1418، حيث يجد مقاومة قوية هناك، ويحتاج للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.1500.

الرسم البياني يظهر بأن السعر يتحرك داخل قناة صاعدة تدعم فرص استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1295 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد