شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يستعد بمهاجمة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر أعلى مستوى المقاومة المهم 12.90، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.72% بما يعادل 0.22 نقطة، وسط سيطرة اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.90، ليستهدف مستوى المقاومة 15.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.18 ومستوى المقاومة 14.00.
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