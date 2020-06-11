شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت الجوف (3091) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 0.11 نقطة، وذلك وسط سيطرة اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 8.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.52 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 8.52.